Ciclismo, Giro del Delfinato 2023: startlist e favoriti, occhi puntati su Vingegaard

La startlist e i favoriti del Giro del Delfinato 2023, al via tra poche ore con otto tappe che infiammeranno le strade francesi dal 4 all’11 giugno. Un appuntamento davvero importante, visto che per molti corridori si tratterà della principale rifinitura in vista del Tour de France al via tra poche settimane. In questo senso si attendono protagonisti al Delfinato molti dei big che poi cercheranno di fare classifica alla Grande Boucle. Andiamo quindi a scoprire insieme i principali favoriti della corsa.

Tutti gli occhi saranno sicuramente puntati su Jonas Vingegaard, capitano unico della Jumbo-Visma e campione in carica del Tour de France. Pur avendo corso poco nel 2023, il danese ha già ampiamente convinto al Giro dei Paesi Baschi, mentre alla Parigi-Nizza è arrivato un terzo posto. L’avvicinamento alla corsa sembra essere scorso senza intoppi e dalla sua avrà anche la cronometro individuale con cui potrebbe guadagnare terreno importante rispetto ad alcuni avversari. Dalla sua avrà anche una squadra come sempre molto competitiva, con gregari di lusso quali Kruijswijk, Laporte e Valter solo per citarne alcuni.

Uno dei principali avversari potrebbe essere David Gaudu, francese della Groupama che alla Parigi-Nizza è arrivato davanti a Vingegaard. Con una squadra sicuramente meno attrezzata, il corridore transalpino dovrà anche difendersi nella cronometro. Altro avversario degno di nota è Adam Yates, che ha ben impressionato al Giro di Romandia e sarà coadiuvato dal Team UAE che poi dovrà supportare Pogacar al Tour. Attesa anche per Mikel Landa, lo scalatore basco della Bahrain Victorious che ai Paesi Baschi ha tenuto testa a Vingegaard. Ottimismo anche intorno a Richard Carapaz, che forse sta ritrovando il colpo di pedale dei tempi migliori. Al via pure Jai Hindley, che deve dimostrare di essere pronto a giocarsi le proprie carte al Tour dopo aver vinto il Giro dello scorso anno.

Discorso a parte merita il Team Ineos Grenadiers, che schiera più punte e quindi potrà avvalersi ipoteticamente di più carte da classifica. Egan Bernal si sta lentamente ritrovando dopo un periodo molto difficile, ma con lui ci saranno anche Carlos Rodriguez e soprattutto Daniel Martinez che è anche l’unico corridore tra quelli al via quest’anno ad aver già vinto il Giro del Delfinato nel 2020. In casa Italia c’è sicuramente grande curiosità intorno a Giulio Ciccone, che in primavera aveva dimostrato di stare davvero bene: l’abruzzese della Trek Segafredo ha dovuto rinunciare al Giro d’Italia a causa del Covid, adesso la sua condizione è tutta da testare.

