LIVE – Giro del Delfinato 2023, prima tappa: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta scritta della prima tappa del Giro del Delfinato 2023, che scatta oggi con la frazione di 157,7 chilometri che vede partenza e arrivo in quel di Chambon-sur-Lac. Cinque GPM di lieve difficoltà e un insidioso finale in circuito assegneranno la prima maglia gialla, in una giornata che rischia anche di essere falcidiata dal maltempo. Occhi apertissimi quindi per tutti i big, ma qualche attaccante potrebbe avere la meglio. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla partenza, con gli aggiornamenti live in tempo reale che non vi faranno perdere davvero nulla di questa giornata inaugurale sulle strade francesi.

