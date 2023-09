Parigi 2024, Mornati e i DT di 22 discipline in visita nella capitale francese

Il countdown per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 è ormai partito e, dal 24 al 27 settembre, una delegazione di Commissari tecnici di ventidue discipline olimpiche insieme con i vertici della Preparazione Olimpica del Coni guidati dal Capo Missione e Segretario generale Carlo Mornati visiteranno la capitale francese. Sono previste delle visite al Villaggio Olimpico e e dei sopralluoghi dei DT nelle diverse aree dove sono concentrati i campi di gara e di allenamento. La marcia di avvicinamento al grande appuntamento proseguirà anche nei prossimi mesi, a stretto contatto tra le direzioni tecniche federali e gli uffici della Preparazione Olimpica del Coni come già avvenuto in nelle precedenti edizioni. A seguire le visite e gli incontri saranno Carlo Mornati, il Direttore della Preparazione Olimpica, Alessio Palombi, il Direttore della Comunicazione Danilo di Tommaso, il Responsabile dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, Giampiero Pastore e il Responsabile Marketing, Lorenzo Pellicelli.

Ecco tutti i vari direttorei tecnici azzurri: Antonio La Torre (DT Atletica Leggera), Cesare Butini (DT Nuoto), Vincenzo De Luca (DT Arrampicata Sportiva), Lorenzo Pugliese ( DT Badminton), Paola Porfiri (Team Manager – Ginnastica Ritmica), Alberto Tappa (SG Federazione Pugilistica Italiana), Oscar Bertone (DT Tuffi), Carlo Silipo (CT Pallanuoto Femminile), Gianluca De Dominicis (DT Internazionale – Danza Sportiva), Stefano Cerioni (DT Scherma – Fioretto), Dario Chiadò ( DT Scherma – Spada), Nicola Zanotti ( DT Scherma – Sciabola), Sante Spigarelli (Presidente Commissione Tecnica Nazionale – Tiro con l’Arco), Laura Di Toma (DT Judo), Salvatore Avanzato (DT Lotta), Oreste Perri (DT Canoa – Velocità), Francesco Iacobelli (Settore Tecnico – Canoa Slalom), Francesco Cattaneo (DT Canottaggio), Andrea Valentini (DT Pentathlon Moderno), Roberto Amadio (Team Manager Ciclismo), Roberto Pentrella (SG Federazione Ginnastica d’Italia), Piero Capannini (Responsabile Rappresentative Nazionali – Skateboarding).