Viareggio Cup 2023, Girone 6: Sampdoria passa come prima, agli ottavi anche il Grosseto

Sampdoria e Grosseto sono le due squadre che ottengono il pass per gli ottavi di finale nel Girone 6 della Viareggio Cup 2023. I blucerchiati chiudono questa prima fase con un netto 4-0 ai danni dell’Arezzo e sono primi nel girone. Il Grosseto si impone 2-0 contro l’UYSS New York e si qualifica come seconda.

PROGRAMMA OTTAVI

TABELLONE OTTAVI

TUTTE LE SQUADRE QUALIFICATE AGLI OTTAVI

RISULTATI E CLASSIFICHE DEL TORNEO

IL CALENDARIO DEL TORNEO

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO

UYSS New York-Grosseto 0-2

Partita ben giocata dalla compagine toscana, determinati ad ottenere il successo sin dai primi minuti di gioco. Al 27° del primo tempo un fallo su Rotondo manda lo stesso calciatore del Grosseto dagli undici metri. Non sbaglia e regala il vantaggio ai suoi. Un uno-due tremendo per il New York, che pochi secondi più tardi subisce anche il raddoppio con un colpo di testa vincente di Veronesi. La reazione non arriva a il Grosseto nel corso della seconda frazione va un paio di volte molto vicina alla rete del 3-0, ma il punteggio non cambia più.

Sampdoria – Arezzo 4-0

Dominio totale quello della Sampdoria sull’Arezzo, con la compagine toscana che ha dovuto piegare la testa dinanzi alla forza straripante dei blucerchiati. La compagine genovese è andata a segno con due reti per tempo e ha veleggiato senza problemi verso la conquista della qualificazione e del primo posto nel Gruppo 6, chiuso con 9 punti, 12 gol fatti e solo 2 subiti. Per l’Arezzo, invece, si tratta di una sconfitta fatale: i toscani restano a quota 3 punti e vengono eliminati dalla Viareggio Cup, chiudendo il girone in terza piazza.