Boxe, Mondiali 2023: Irma Testa in trionfo, battuta Ibragimova in finale

Irma Testa è la nuova campionessa mondiale di boxe nella categoria 57 kg. A Nuova Delhi l’azzurra è salita sul tetto del mondo, battendo in finale con verdetto unanime la kazaka Karina Ibragimova. Una prestazione solida quella di testa, che adesso è contemporaneamente campionessa d’Europa e del mondo oltre che bronzo olimpico a Tokyo 2020. Una cavalcata trionfale che cercherà la definitiva consacrazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. In tal senso assumono un ruolo fondamentale i Giochi Europei di giugno proprio nella capitale francese, quando i pass olimpici saranno in palio. I giudici hanno decretato ai punti la vittoria di Testa, con il dettaglio di 29-28, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27.

La giornata da incorniciare per i colori azzurri è stata completata dalla medaglia d’argento di Sirine Chaarabi, che nella finale dei pesi mosca (fino a 52 kg, categoria non olimpica) si è arresa alla cinese Wu Yu con il dettaglio di punti che recita 30-27, 30-27, 30-27, 29-28, 29-28.