MotoGP, sprint race Gp Portogallo 2023. Bagnaia: “Credevo fosse più corta, ho dovuto gestire”

Francesco Bagnaia ha vinto la prima storica sprint race del Motomondiale, che ha aperto la stagione 2023 della MotoGP sul circuito portoghese di Portimao. Il ducatista si è imposto grazie al sorpasso all’ultimo giro ai danni di Jorge Martin e racconta così la sua prova a fine gara: “Ho approfittato dei problemi di Martin, pensavo che la sprint race fosse corta ma invece ho dovuto comunque gestire la prima metà della gara per non avere problemi di gomma alla fine – spiega – Mi sono divertito, ma è stato anche difficile per via del vento che rispetto a ieri è cambiato sia come forza che come direzione. Abbiamo dovuto affrontare una situazione abbastanza diversa.”

L’ORDINE DI ARRIVO

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

Anche il secondo classificato, Jorge Martin, sottolinea la bontà della sua prova senza nascondere il rammarico: “Sono fiducioso per domani, ma con la soft al posteriore ho faticato e alla fine ho commesso un errore che ha permesso a Bagnaia di superarmi”. Chi invece è davvero soddisfatto è Marc Marquez, che inizia la stagione con un podio in sprint race: “Sono orgoglioso della squadra, abbiamo lavorato fino a notte fonda. Ho dovuto lavorare molto a livello fisico per compensare i problemi in frenata, ma il lavoro è stato fantastico. Domani sicuramente sarà più difficile.”

Ottimo esordio stagionale anche per Jack Miller, alle prime armi in KTM e subito quarto a un soffio dal podio. “Sono partito male ma poi ogni giro che passava eravamo più forti – spiega l’australiano – Non mi aspettavo di poter lottare con i migliori, sono contento. Conosco la moto da due mesi, mi piace molto anche se verso la fine siamo andati in difficoltà con la soft all’anteriore.” Chi invece non ha iniziato la stagione con il piede giusto è Luca Marini, uscito di scena al secondo giro coinvolgendo nella sua caduta anche lo sfortunato Enea Bastianini: “C’era un vento incredibile, ho cercato di evitare Bastianini ma non ce l’ho fatta e mi dispiace molto per Enea. Nella sprint race non puoi sbagliare veramente nulla, vedremo domani ma non mi sbilancio.”