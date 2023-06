Biglietti spareggio Spezia-Verona: quando escono, tutte le informazioni

Sarà quindi uno spareggio a decidere chi, tra Spezia ed Hellas Verona, potrà giocare in Serie anche la prossima stagione. Trentotto giornate di campionato non sono bastate e dopo quest’ultimo turno la classifica recita pari merito tra la squadra allenata da Leonardo Semplici e quella di Marco Zaffaroni. Tutte le informazioni relative alla vendita dei tagliandi si conosceranno nella giornata di lunedì 5 giugno, quando dalla Lega Serie A verranno ufficializzate sia la sede in campo neutro della partita che l’orario di gioco del match che verrà giocato molto probabilmente domenica 11 giugno.