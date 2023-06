Roland Garros 2023, crampi per Alcaraz: perde break a zero, il regolamento

Sull’1-1 della semifinale del Roland Garros 2023 contro Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ha accusato un problema improvviso di crampi. Lo spagnolo è stato costretto ad interrompere il gioco immediatamente e a ricevere un trattamento medico che, tuttavia, la regola non consentirebbe. Per tale ragione, Alcaraz è stato costretto a chiedere il break a zero: Djokovic sale 2-1 e servizio. Alcaraz, da questo momento in avanti, può chiedere solo un altro medical timeout nel corso di un cambio campo, poi non avrà più questa possibilità.