Eventuale spareggio salvezza Spezia-Verona: data, orario e dove si gioca

E’ sempre meno eventuale uno spareggio salvezza Spezia-Verona per decretare la terza retrocessa e chi si salverà alla fine di questa estenuante stagione di Serie A: ecco di seguito allora le informazioni preliminari su data, orario e dove si giocherebbe, ricordando che verrebbe scelto un campo neutro. I liguri, fino allo scorso anno, in caso di arrivo a pari punti con gli scaligeri si sarebbero salvati per via della classifica avulsa, invece se le due squadre otterranno lo stesso risultato nell’ultima giornata (Roma-Spezia, Milan-Verona), allora si giocherà questo spareggio secco.

Secondo quanto raccolto da Sportface, la partita, che si disputerebbe in campo neutro, non si giocherebbe ovviamente nella stessa regione di una delle due squadre e con tutta probabilità nemmeno al nord Italia. Sarebbe scelto uno stadio neutrale, possibile si tratti del Mapei Stadium, o di un impianto emiliano o toscano, ma si potrebbe anche assistere a uno scontro più a sud. Per quanto riguarda l’eventuale data, due le possibilità principali: giovedì 8 giugno, quattro giorni dopo l’ultima di campionato, o al limite domenica 11 giugno. Off limits il 7 e il 10 per la finale di Conference e Champions, improbabile venerdì 9. L’orario sarà serale (tra le 20.30 e le 21), per la diretta tv questa sarà sicuramente su Dazn, da stabilire se anche su Sky una volta appreso della disputa o meno del suddetto spareggio.