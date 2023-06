Biglietti Inter-Manchester City a San Siro: quando e come acquistarli

Inter-Manchester City e la vendita dei biglietti per vedere la finale di Champions League a San Siro. La società nerazzurra comunica che verrà montato un maxischermo di più di 400 metri quadrati e i biglietti saranno in vendita a partire da martedì 6 giugno su vivaticket.com . Gli spettatori potranno accomodarsi nei settori rosso, verde e blu e nel prato. Il primo anello e il parterre costeranno 20€, il secondo anello 14€ e il terzo anello potrà essere acquistato al prezzo di 10€.

I cancelli apriranno alle ore 19 e il prepartita verrà animato dall’intrattenimento di Radio 105, Official Radio del Club. Nell’attesa del fischio d’inizio della sfida dell’Atatürk Olympic Stadium, ci sarà inoltre un filo diretto tra Milano e Istanbul, con collegamenti e immagini dalla capitale turca che porteranno a San Siro tutta l’emozione del prepartita. Al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della gara. La vendita dei biglietti inizierà domani, martedì 6 giugno, la prima fase aprirà alle ore 10:00 e proseguirà fino alle 15:00 e sarà dedicata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all’acquisto. Dalle ore 16:00 aprirà la fase di vendita libera: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino ad esaurimento disponibilità.