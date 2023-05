Regolamento eventuale spareggio salvezza Spezia-Verona: quando si gioca e cosa succede in caso di parità

Il regolamento dell’eventuale spareggio salvezza Spezia-Verona, che si disputerebbe qualora, stando al regolamento, diciassettesima e diciottesima si ritrovino a pari punti alla fine del campionato. Ed entrambe, a una giornata dalla fine, sono appaiate a quota 31: lo scorso anno, si sarebbe salvata la squadra ligure in caso di parità per la classifica avulsa, non quest’anno, quindi se le due squadre in corsa per salvarsi e non retrocedere dovessero ottenere lo stesso risultato nell’ultimo turno, con Milan-Verona e Roma-Spezia che sono le partite di riferimento, si giocherà lo spareggio.

Si tratta di una sfida secca che si giocherà in campo neutro e in caso di pareggio al 90′ non si disputeranno i tempi supplementari, ma direttamente i calci di rigore per decretare chi si salva e chi retrocede. Il tutto ovviamente al momento in via ipotetica, visto che le due squadre potrebbero ottenere risultati diversi tra di loro all’ultima giornata con i giochi che si andrebbero a chiudere senza passare per una ulteriore sfida.

EVENTUALE SPAREGGIO SALVEZZA: POSSIBILE DATA E SEDE