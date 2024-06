Regolamento gironi Euro 2024: chi passa in caso di pari punti e come funziona con le migliori terze

Tutto pronto per Euro 2024 e sale a mille l’attesa per la rassegna continentale che verrà ospitata dalla Germania con l’Italia che ci arriva da campione in carica. Andiamo a scoprire, in questa guida completa, l’intero regolamento per quanto riguarda i gironi e cosa succede sia in caso di parità di punti tra due o più squadre, che per decretare poi le migliori quattro terze che avanzeranno agli ottavi.

Come è noto, essendo 24 le partecipanti divise in sei gironi, si qualificano agli ottavi di finale le prime due squadre classificate di ogni gruppo e in più le quattro migliori squadre terze classificate. Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine della fase a gironi, per determinare la classifica verranno applicati questi criteri in ordine:

maggior numero di punti nelle partite disputate fra le squadre in questione; miglior differenza reti nelle partite disputate fra le squadre in questione; maggior numero di gol segnati nelle partite disputate fra le squadre in questione.

Se dovesse persistere la parità tra due squadre mentre prima di applicare i criteri erano in tre appaiate (o tra due o tre squadre se prima erano tutte e quattro a pari punti), allora i criteri verranno riapplicati esclusivamente alle partite fra le squadre in questione per determinare la classifica finale. Se dovesse ulteriormente verificarsi una situazione per la quale alcune squadre sono a pari punti, ecco gli ulteriori criteri che verranno applicati:

4) miglior differenza reti in tutte le partite del girone:

5) maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone;

6) maggior numero di vittorie in tutte le partite del girone;

7) migliore condotta fair play del girone (ogni ammonizione: un punto; ogni espulsione per doppia ammonizione o espulsione diretta: tre punti);

8) migliore posizione nella classifica generale delle qualificazioni europee (o sorteggio se coinvolta la Germania).

Occhio però a una postilla. Se due squadre che hanno lo stesso numero di punti e lo stesso numero di gol segnati e subiti dovessero affrontarsi nel girone e ritrovarsi a pari punti al termine della giornata, la classifica finale viene determinata tramite i tiri di rigore da calciare proprio al termine dei 90′ regolamentari di quella partita in questione.

IL REGOLAMENTO SULLE TERZE CLASSIFICATE

C’è poi da dirimere la situazione che riguarda le terze classificate. Come detto, ne avanzano quattro su sei agli ottavi, e le terze verranno messe in una classifica ad hoc per fare il raffronto con i seguenti criteri da applicare per selezionare le migliori quattro: