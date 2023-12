Calendario Europei 2024: date, orari e sedi di tutte le partite, Italia nel gruppo B

E’ stato reso noto ufficialmente il calendario degli Europei 2024 in seguito ai sorteggi di Amburgo che hanno stabilito le posizioni di ciascuna nazionale in ogni girone e di conseguenza gli accoppiamenti per le singole partite della prima, seconda e terza giornata dei gruppi. Ricordiamo come l’Italia, inserita nel gruppo B, sfiderà nell’ordine Albania il 15 giugno a Dortmund, Spagna il 20 giugno a Gelsenkirchen e Croazia il 24 giugno a Lipsia. Di seguito ecco il calendario completo (gli orari devono ancora essere stabiliti).

Venerdì 14 giugno

Germania-Scozia (Monaco di Baviera, ore 21:00)

Sabato 15 giugno

Spagna-Croazia (Berlino)

Italia-Albania (Dortmund)

Ungheria-Svizzera (Colonia)

Domenica 16 giugno

Slovenia-Danimarca (Gelsenkirchen)

Vincitrice playoff A-Olanda (Amburgo)

Serbia-Inghilterra (Stoccarda)

Lunedì 17 giugno

Austria-Francia (Düsseldorf)

Belgio-Slovacchia (Frankfurt)

Romania-Vincitrice playoff B (Monaco di Baviera)

Martedì 18 giugno

Portogallo-Repubblica Ceca (Lipsia)

Turchia-Vincitrice playoff C (Dortmund)

Mercoledì 19 giugno

Croazia-Albania (Amburgo)

Scozia-Svizzera (Colonia)

Germania-Ungheria (Stoccarda)

Giovedì 20 giugno

Spagna-Italia (Gelsenkirchen)

Danimarca-Inghilterra (Francoforte)

Slovenia-Serbia (Monaco di Baviera)

Venerdì 21 giugno

Vincitrice playoff A-Austria (Berlino)

Olanda-Francia (Lipsia)

Slovacchia-Vincitrice playoff B (Düsseldorf)

Sabato 22 giugno

Vincitrice playoff C-Repubblica Ceca (Amburgo)

Turchia-Portogallo (Dortmund)

Belgio-Romania (Colonia)

Domenica 23 giugno

Svizzera-Germania (Francoforte)

Scozia-Ungheria (Stoccarda)

Lunedì 24 giugno

Croazia-Italia (Lipsia)

Albania-Spagna (Düsseldorf)

Martedì 25 giugno

Olanda-Austria (Berlino)

Francia-Vincitrice playoff A (Dortmund)

Slovenia-Inghilterra (Colonia)

Danimarca-Serbia (Monaco di Baviera)

Mercoledì 26 giugno

Repubblica Ceca-Turchia (Amburgo)

Vincitrice playoff C-Portogallo (Gelsenkirchen)

Slovacchia-Romania (Francoforte)

Vincitrice playoff B-Belgio (Stoccarda)

OTTAVI DI FINALE

Sabato 29 giugno

37 1A – 2C (Dortmund)

38 2A – 2B (Berlino)

Domenica 30 giugno

39 1B – 3A/D/E/F (Colonia)

40 1C – 3D/E/F (Gelsenkirchen)

Lunedì 1 luglio

41 1F – 3A/B/C (Francoforte)

42 2D – 2E (Düsseldorf)

Martedì 2 luglio

43 1E – 3A/B/C/D (Monaco di Baviera)

44 1D – 2F (Lipsia)

QUARTI DI FINALE

Venerdì 5 luglio

45 V39 – V37 (Stoccarda)

46 V41 – V42 (Amburgo)

Sabato 6 luglio

47 V43 – V44 (Berlino)

48 V40 – V38 (Düsseldorf)

SEMIFINALI

Martedì 9 luglio

49 V45 – V46 (Monaco di Baviera, 21:00 CEST)

Mercoledì 10 luglio

50 V47 – V48 (Dortmund, 21:00 CEST)

FINALE

Domenica 14 luglio

V49 – V50 (Berlino, 21:00 CEST)