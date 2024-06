Georgia-Portogallo 2-0, Martinez: “Difficoltà in attacco, abbiamo dato fiducia agli avversari”

“Abbiamo iniziato con ritmi troppo bassi, abbiamo subito concesso il gol ed è esattamente ciò di cui la Georgia aveva bisogno. Non siamo stati lucidi negli ultimi metri e a questo aggiungiamo anche il fatto che il loro portiere ha fatto una grandissima partita. Alla fine la Georgia ha meritato, le nostre difficoltà offensive hanno fatto sì che ci credessero sempre più.” Così il ct del Portogallo Roberto Martinez in conferenza stampa dopo la sconfitta subita per mano della Georgia nell’ultima giornata del girone F di Euro 2024.

Un risultato comunque ininfluente per Ronaldo e compagni, che erano già certi di chiudere la fase a gironi al primo posto. Allo stesso tempo una sconfitta non fa mai piacere, come conferma Martinez che ha provato anche a dare spazio ad alcune seconde linee: “La Georgia ha messo in campo più forza e intensità, non credo sia una questione di schemi tattici o di giocatori. Siamo stati anche poco fortunati in alcuni episodi, avremmo potuto anche segnare. Semplicemente i nostri avversari giocavano per la storia e noi non siamo riusciti a pareggiare il loro livello di intensità.”

Adesso per il Portogallo l’appuntamento agli ottavi di finale è con la Slovenia: “Non ci sono partite semplici, lo abbiamo visto anche oggi. La Slovenia è una nazionale che gioca da club, con grande attenzione difensiva e due attaccanti di spessore. Da un punto di vista mentale la sconfitta di oggi potrebbe anche permetterci di arrivare meglio a questa partita.” Sulle scelte di formazione per l’ultima del girone: “Era giusto dare un’opportunità a qualcuno, dovevo capire quanto possono darci alcuni giocatori. Avendo ruotato la formazione secondo me avremo più giocatori pronti per affrontare gli ottavi.”

