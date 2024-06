Montepremi Euro 2024: quanti soldi guadagnano le Nazionali

Tutto pronto per Euro 2024: ecco allora il montepremi completo del torneo continentale e quanti soldi guadagnano le Nazionali, a cominciare dall’Italia. L’Uefa a fine 2023 ha reso note le cifre esatte che andranno a ciascuna selezione, chiaramente non tutte e 24 guadagneranno la stessa somma, visto che al di là di una quota fissa di partecipazione ci sono dei bonus legati ai risultati e all’avanzamento del torneo. Ma facciamo ordine.

MONTEPREMI EURO 2024: IL TOTALE STANZIATO DALL’UEFA E LA QUOTA FISSA

Come a Euro 2020, l’importo totale stanziato per gli Europei del 2024 in Germania è pari a 331 milioni di euro. Ma come verranno distribuiti? E’ presto detto. Innanzitutto, c’è una quota univoca di partecipazione di. 9.25 milioni di euro, fissa per ciascuna delle 24 partecipanti. E’ pertanto l’importo minimo che verrà guadagnato, qualora la Nazionale in questione dovesse poi perdere tutte e tre le partite del girone. Si parte da qui dunque, ma gli introiti sono destinati a salire. Vediamo come.

MONTEPREMI EURO 2024: LE CIFRE ESATTE IN BASE AI RISULTATI

In caso di vittoria di un singolo match dei gironi arriverà un milione di euro, in caso di pareggio 500.000 euro. La qualificazione agli ottavi di finale consente di agguantare altri 1,5 milioni di euro, le otto qualificate ai quarti di finale incasseranno altri 2,5 milioni di euro, mentre le semifinaliste avranno diritto a ulteriori 4 milioni di euro. La finalista perdente, poi, avrà un compenso extra di altri 5 milioni di euro, infine i campioni d’Europa incasseranno altri 8 milioni di euro. Questo vuol dire che una Nazionale, qualora dovesse arrivare fino in fondo e conquistare il titolo, vincendo anche tutte e tre le partite del girone, potrà guadagnare al massimo 28,25 milioni di euro, proprio come accaduto all’Italia di Mancini nel 2021, quando furono vinte tutte e tre le sfide del gruppo A.