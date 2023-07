Pagelle F1 GP Gran Bretagna 2023: la solita domenica di Verstappen, Ferrari in difficoltà

Le pagelle del del GP di Gran Bretagna 2023, decimo appuntamento del mondiale di Formula 1. La vittoria, neanche a dirlo, è andata a Max Verstappen, che ha portato a sei la striscia di successi consecutivi e l’ha fatto con la solita prova di forza. Leggermente in rimonta, con Norris che lo passa a curva1 ma poi, alla lunga, è l’olandese che prende la vittoria. Malissimo le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Piastri chiude quarto la miglior gara della sua vita.Di seguito i nostri voti ai protagonisti.

MAX VERSTAPPEN, voto 9,5: è la classica domenica per Max Verstappen, resa leggermente imperfetta dall’imbucata subita da Norris a curva 1, che lo passa e lo tiene dietro per qualche giro. Alla fine però il dominio è sempre suo.

LANDO NORRIS, voto 10+: Miglior gara stagionale per il britannico, probabilmente anche della carriera, al livello di Russia 2021. Questa volta niente pioggia a rovinare i piani. Piani che ovviamente non prevedevano stare davanti a Verstappen, che fa un altro sport. Dei “normali”, Norris è di gran lunga il migliore.

LEWIS HAMILTON, voto 7: Mercedes in ripresa, Hamilton però non eccezzionale (parliamo sempre di un 7 volte campione del mondo). Non riesce a superare Norris nonostante il grande vantaggio delle gomme. Di base chiude in P3 solo per la fortuna del pit stop sotto safety car.

OSCAR PIASTRI, voto 10: Praticamente come il compagno di box, ma è sfortunato ad essersi fermato alla tornata prima della safey car, unico vero motivo per cui perde il podio.

GEORGE RUSSELL, voto 8,5: Tiene per 30 giri una gomma soft, che lo portano su su fino alle pendici del podio. Si ritrova intruppato dietro per essersi fermato poco prima della safety, e chiude in P5. Paradossalmente anche meglio di Hamilton che ha chiuso davanti a lui.

FERRARI, voto 5: L’Austria è forse stata solo uno spiraglio di luce in uno scurissimo cielo tempesta. Non erao certamente la macchina più veloce, e nemmeno la seconda. Sulle rosse però ogni gomma pare performare peggio dell’altra. Gara pienamente da team di media classifica, ed infatti chiudono in P9 Leclerc (che guida discretamente ma si ferma due volte), e P10 per Sainz (anche lui guida bene, ma in un errore perde 3 posizioni).