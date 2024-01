Coppa d’Africa 2024: Capo Verde cala il tris contro il Mozambico e vince il Gruppo B

La prima squadra a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della Coppa d’Africa 2024 è Capo Verde. Dopo il successo all’esordio contro il Ghana, è infatti arrivata una netta vittoria per 3-0 anche ai danni del Mozambico, che ha regalato alla squadra di Leitao Brito non solo il passaggio del turno ma anche l’aritmetico primo posto del girone. Ad aprire le danze è stato Bebe al 32′ con uno splendido gol da metà campo, mentre nella ripresa è arrivato il raddoppio di Mendes al 51′. A chiudere i giochi ci ha infine pensato Lenini, il quale ha calato il tris al 69′. Capo Verde esce dunque alla grande da un girone ostico con Egitto e Ghana e può guardare con ottimismo al prosieguo della competizione. Chiamato all’impresa invece il Mozambico, ultimo a quota un punto e atteso dal difficile confronto contro il Ghana, cruciale per proseguire il proprio cammino.

