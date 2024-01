Gangwon, al via i Giochi Giovanili Invernali 2024: la portabandiera Tabanelli guida la spedizione azzurra

Ha preso il via la quarta edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Invernali (YOG) di Gangwon 2024 con la cerimonia d’apertura, che si è tenuta al Gangneung Oval. Presenti il presidente della Repubblica della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, e il presidente del CIO Thomas Bach, mentre a rappresentare l’Italia c’erano il presidente del CONI e membro CIO, Giovanni Malagò, e il Segretario Generale Carlo Mornati.

Il ghiaccio sudcoreano, che già sei anni prima aveva ospitato i Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, ha visto sfilare ben 1802 atleti a rappresentare un totale di 78 Comitati Olimpici Nazionali. A fare da portabandiera per l’Italia è stata Flora Tabanelli, astro nascente del freeski, che guida la spedizione azzurra composta da 75 atleti. “L’Italia Team è competitivo come sempre” ha assicurato Malagò. Le gare prenderanno il via già domani, sabato 20 gennaio.