Atletico Madrid, infortunio per Azpilicueta: rottura del menisco per lo spagnolo

Nonostante la vittoria nel derby contro il Real negli ottavi di finale di Copa del Rey, arriva una brutta notizia per l’Atletico Madrid. Dopo gli accertamenti medici a cui è stato sottoposto, Cesar Azpilicueta infatti ha riportato la rottura del menisco esterno. L’esperto difensore spagnolo è stato sostituito per infortunio appena 10′ dopo il suo ingresso in campo nei supplementari e da subito le sensazioni non sono sembrate delle migliori. Nelle prossime ore lo staff medico dei Colchoneros deciderà le cure per Azpilicueta e il suo recupero, ma Simeone dovrà fare a meno dell’ex Chelsea per diverse partite.