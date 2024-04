La strana ultima giornata del Catania: in ballo tra playoff e playout, ecco cosa dice il regolamento

Playoff o Playout: tutto o niente. L’ultima giornata del girone C della Serie C regalerà emozioni a non finire per i tifosi del Catania: la squadra etnea affronterà il Benevento tra le mura amiche in una partita che vale molto per entrambe le compagini. La squadra del presidente Vigorito infatti va a caccia di una vittoria in ottica secondo posto, mentre il Catania è sospeso. La società siciliana ha vinto la Coppa Italia di categoria ed avrebbe diritto a giocare i playoff, a meno che non finisca in zona playout e, a quel punto, dovrebbe giocare i playout abbandonando il sogno playoff.

LA CLASSIFICA PRIMA DELL’ULTIMA GIORNATA

Juve Stabia 76 Avellino 66 Benevento 66 Casertana 62 Taranto 62 Picerno 58 Giugliano 53 Latina 51 Crotone 52 Audace Cerignola 50 Foggia 48 Sorrento 48 Messina 45 Potenza 42 Catania 42 Turris 41 Monopoli 39 Virtus Francavilla 34 Monterosi Tuscia 32 Brindisi 25

LE COMBINAZIONI

Il Catania, per volare ai playoff evitando il playout, deve vincere per essere padrone del proprio destino. Oppure pareggiare e sperare che, almeno una, tra Turris e Monterosi Tuscia non vinca. Nel primo caso chiaramente il Catania rimarrebbe davanti alla Turris, nel secondo invece avrebbe almeno otto punti di vantaggio sul Monterosi riuscendo dunque ad evitare i playout. Gli etnei potrebbero andare ai playoff anche perdendo ma sperando in una non vittoria di Turris e Monterosi. Insomma, saranno novanta minuti più recupero tutti da vivere: dal sogno playoff all’incubo playout, niente mezze misure.