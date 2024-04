Masters 1000 Madrid 2024, Sonego: “La sconfitta contro Sinner mi servirà per imparare”

Non è andato come sperato il derby con Sinner per Lorenzo Sonego, travolto in due rapidi set nel match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid: “Lui è in gran forma e non ti concede nulla, ma io ero in confusione e ho servito male. Ho avuto sensazioni negative fin dall’inizio: non è stata la partita che volevo giocare, ma mi servirà per imparare“. Sull’abbraccio finale, invece: “Jannik mi ha detto di essere dispiaciuto, non è mai piacevole incontrarsi così presto in tabellone. Lavorerò duro così da poterci ritrovare un po’ più avanti“. Infine, proprio sul futuro, il tennista piemontese ha svelato: “Ora andrò a Cagliari per il Challenger 175 e poi giocherò un torneo tra Roma e Parigi“.