Combinazioni Serie C ultima giornata girone C: tutti i calcoli per playoff e playout col Catania

Dici ultima giornata del girone C di Serie C, e pensi “caos totale”. E così, infatti è: ecco di seguito allora tutte le combinazioni per quanto riguarda gli ultimi 90′ della regular season con tutti i calcoli principali per la lotta ai playoff e quella ai playout, con il Catania soprattutto che vive il paradosso di lottare per evitare un obiettivo e ritrovarsi all’interno dell’altro in automatico. Ma andiamo con ordine, partendo proprio dalla formazione etnea.

PARADOSSO CATANIA – Il Catania, infatti, ha già conquistato il pass per i playoff vincendo la Coppa Italia Serie C, ma si tratta di una qualificazione solo virtuale, visto che sarà esecutiva solo in caso di salvezza. Gli etnei sono aggrappati a un filo: sarebbero salvi se il campionato finisse ora, ma hanno un solo punto di vantaggio sul quintultimo posto e dieci punti di margine sulla penultima (con almeno nove punti di margine non si disputano i playoff). Dunque in caso di vittoria sul Benevento il Catania sarà salvo e giocherà i playoff. In caso di pareggio, i siciliani dovranno sperare nella mancata vittoria di almeno una squadra tra Turris e Monterosi. Nel primo caso, gli etnei resterebbero quindicesimi, nel secondo caso pur scavalcati eventualmente dalla Turris, vanterebbero ancora i dieci punti di margine minimi sul Monterosi e dunque niente playout. C’è anche un’altra opzione in caso di pareggio contro il Benevento: se Turris e Monterosi dovessero vincere, ma Potenza-Virtus Francavilla dovesse terminare con un risultato diverso dal pareggio. A quel punto, infatti, il Catania o scavalcherebbe il Potenza (con una vittoria dei pugliesi) o si ritroverebbe con un margine di almeno nove punti sul Francavilla, e dunque niente playout. Il Catania può salvarsi e andare ai playoff anche con la sconfitta casalinga col Benevento, ma al contempo va abbinata anche un’altra prerogativa: o anche la Turris perde, oppure tutte le squadre in lotta col Catania dovranno al massimo pareggiare. Infine, il Catania che ha gli scontri diretti a favore con Monopoli e Turris, si ritrova invece sempre indietro con classifica avulsa a 42 punti con tre o più squadre, dunque da questo punto di vista non sarà assolutamente facile per i siciliani in caso di ko.

PARADOSSO FOGGIA – Al destino del Catania si lega quello del Foggia. C’è infatti un assurdo paradosso, quello che vede i satanelli avere maggiori chance di playoff con una sconfitta rispetto a una vittoria. Già, perché i pugliesi sfideranno il Monterosi, che attualmente è penultimo: se dovesse vincere la formazione laziale, e in caso di contemporanea mancata vittoria del Catania, gli etnei dovrebbero giocare i playout e il loro posto ai playoff sarà preso dall’undicesima del girone C, che al momento è proprio il Foggia. Che ovviamente, ha chance di terminare anche tra le prime dieci, vincendo col Monterosi e sperando in una sconfitta del Cerignola. E’ altrettanto ovvio, però, che il Foggia in caso di ko non è assolutamente certo di ritrovarsi ancora undicesimo, tutt’altro: il Sorrento deve contemporaneamente perdere contro la Casertana. Dunque, per riepilogare: Foggia ai playoff (come undicesima) se perde contro il Monterosi, il Catania non vince contro il Benevento e il Sorrento perde contro la Casertana; Foggia ai playoff (come decima) se vince contro il Monterosi e l’Audace Cerignola perde contro il Giugliano.

LE ALTRE LOTTE – Venendo alle altre lotte, c’è quella per il secondo e quella per il quarto posto: Avellino e Benevento sono appaiate ma con gli irpini in vantaggio negli scontri diretti sui sanniti, dunque unica chance per un ribaltone è quella di un risultato migliore del Benevento rispetto all’Avellino. Discorso identico tra Casertana e Taranto: campani avanti negli scontri con i pugliesi, che dunque non hanno il destino nelle proprie mani. Il Picerno è già certo da sette giorni di chiudere in sesta posizione, Giugliano, Crotone e Latina sono già ai playoff, una (o due in caso di debacle Catania) tra Audace Cerignola, Foggia e Sorrento chiuderanno il quadro. E venendo ai playout: al Potenza e al Catania non basta un pari ma devono vincere per avere il destino nelle proprie mani, stesso discorso per la Turris che con un successo eviterebbe di certo i playout mantenendo il vantaggio minimo sulla penultima. Il Monopoli con una vittoria contro il Messina già salvo può confidare nella salvezza diretta solo se gli astri si allineeranno, ma quantomeno potrà sperare di migliorare la propria posizione playout, mentre la Virtus Francavilla per evitare la retrocessione diretta e andare ai playout deve ottenere almeno un punto contro il Potenza. Il Monterosi, lo abbiamo detto, è appeso a un filo: deve vincere contro il Foggia, e sperare che la sedicesima, qualsiasi squadra essa sia, non abbia nove o più punti di margine.