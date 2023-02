Highlights Juventus U23-Foggia 2-1 (5-3, dcr), Coppa Italia Serie C 2022/2023 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Juventus U23-Foggia, sfida valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia della Serie C 2022/2023. L’andata si era chiusa 2-1 per i rossoneri. Al Moccagatta, è ancora il Foggia a trovare il vantaggio, al minuto 7′ con il gol di Costa. A metà gara però, Huijsen pareggia il totale con una doppietta, con i gol arrivati al minuto 42′ e 52′. Ai supplementari accade poco, portano le squadre ai calci di rigore. Segnano tutti, tranne Di Noia del Foggia, che si fa parare da Crespi il suo tiro mancino. Termina 5-3, bianconeri in in finale. Ecco quindi i momenti salienti del match.

