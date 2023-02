Atp Buenos Aires, Alcaraz torna e vola ai quarti: battuto in tre set Djere

Con gli infortuni ormai alle spalle, Carlos Alcaraz torna e vince all’esordio dell’Atp di Buenos Aires. Il 19enne spagnolo, che non giocava dal Masters 1000 di Parigi-Bercy dello scorso novembre, si qualifica ai quarti dopo aver battuto Laslo Djere per 6-2 4-6 6-2 in due ore di gioco. Sulla terra rossa sudamericana, nel primo set il giocatore testa di serie numero 1 è autorevole nei turni di battuta e trova il break nel terzo e nel settimo game. Nel secondo periodo però Djere ha la reazione giusta. Alcaraz è subito costretto a cancellare due palle break, mentre lo spagnolo non sfrutta complessivamente ben otto occasioni. Alla fine è il serbo a trovare il guizzo giusto al secondo set point a disposizione. Al terzo set però Alcaraz torna quello del primo e non concede neanche una palla break al suo avversario. Strappa subito il servizio in apertura, poi allunga nel settimo gioco e manda in archivio sul 6-2 la contesa. “Per me è una bella sensazione tornare a vincere dopo così tanto tempo dedicato al recupero, finalmente ho ottenuto la mia prima vittoria in questo 2023”, spiega lo spagnolo, che ai quarti incontrerà Dusan Lajovic, numero 90 del mondo.