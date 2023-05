Foggia-Potenza in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

Tutto pronto al Pino Zaccheria per Foggia-Potenza, match valevole per il secondo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming del match. I rossoneri hanno avuto la fortuna di non dover disputare il primo turno grazie al loro piazzamento della regular season e questo sarà il debutto nei playoff. La compagine lucana, invece, a sorpresa è passata sul campo del Picerno e ora non vuole assolutamente smettere di sognare. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

