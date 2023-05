Lazio, due giorni di riposo. Da valutare Vecino

Due giorni di riposo concessi da Sarri alla Lazio, un weekend libero per cercare di svuotare la mente e ripartire dopo il pareggio acciuffato in extremis contro il Lecce. La ripresa degli allenamenti è fissata per lunedì alle 16.30 quando i biancocelesti si ritroveranno a Formello per iniziare a preparare la sfida all’Udinese quando si tornerà a fare i conti con le assenze. La speranza è quella di recuperare Vecino, Cataldi è ancora alle prese con l’infortunio patito contro l’Inter. Probabilmente toccherà all’uruguaiano giocare dal primo, se le condizioni lo permetteranno: l’intenzione di Sarri è quella di schierarlo insieme a Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Sarà valutato giorno per giorno con la speranza di averlo a disposizione per la volata Champions, resa più complicata da infortuni e risultati che stanno arrivando con il contagocce.