Cerignola-Monopoli in tv: data, orario e diretta streaming Playoff Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cerignola-Monopoli, match valevole per il secondo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo essersi sbarazzati della Juve Stabia con un secco 3-0, vanno a caccia della qualificazione alla fase nazionale dei playoff. La compagine biancoverde, dal suo canto, è reduce dal successo di misura sul Latina e ora spera di fare il colpaccio sul campo di una delle sorprese di questa stagione. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 14 maggio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

