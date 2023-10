Coppa Italia 2023/2024, sedicesimi di finale: le probabili formazioni

Le probabili formazioni dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Si scende in campo tra il 31 ottobre e il 2 novembre per la coppa nazionale, che propone otto sfide valide per il secondo turno che qualificheranno altrettante squadre agli ottavi di finale, dove entrano in gioco le big. Di seguito allora andiamo a scoprire i link sempre aggiornati con le possibili scelte degli allenatori per le partite in questione.

CREMONESE-CITTADELLA

SALERNITANA-SAMPDORIA

BOLOGNA-VERONA

GENOA-REGGIANA

LECCE-PARMA

UDINESE-CAGLIARI

SASSUOLO-SPEZIA

TORINO-FROSINONE