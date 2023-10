Probabili formazioni Sassuolo-Spezia: sedicesimi di finale Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Sassuolo-Spezia, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio al Mapei, dove i nero verdi cercheranno il pass per il prossimo turno contro gli uomini di Alvini. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Italia Uno e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Queste le probabili scelte.

SASSUOLO – Consigli in porta perchè Cragno è in dubbio. In mediana Boloca affiancato da Thorstvedt o Racic. Chance per Mulattieri in attacco.

SPEZIA – Alvini sembra proiettato a riconfermare il 3-4-1-2 con Dragowski fra i pali e con Nikolau al centro dell’asset difensivo. Avanti spazio a Moro con Antonucci.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Racic; Ceide, Bajrami, Laurientè; Mulattieri.

Spezia (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou; João Moutinho, Sa. Esposito, Reca; Bandinelli; Moro, Antonucci