Le Iene, domani ospite Cristiano Giuntoli: “Chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese”

Domani, martedì 31 ottobre, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con ‘Le Iene’. L’ospite della serata sarà la ballerina, conduttrice televisiva e attrice Lorella Boccia. Nel servizio di Sebastian Gazzarrini, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli chiederà ufficialmente scusa per le parole pronunciate qualche giorno fa pubblicamente generando numerose polemiche sessiste. “Ho fatto sicuramente un esempio infelice, questo mi dispiace e chiedo scusa a tutte le persone che si sono sentite offese, uomini e donne. Perché credo che in famiglia ci si debba sempre aiutare e dividere in maniera equa tutti i lavori che ci sono da fare. Io in casa spesso cucino”, le parole di Giuntoli. L’inviato, inoltre, ha ripreso a loro insaputa, ma con la complicità delle compagne, tre campioni di Serie A alle prese con i lavori domestici: Mattia Zaccagni, Gianluca Scamacca e Matteo Pessina.