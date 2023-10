Probabili formazioni Bologna-Hellas Verona: sedicesimi di finale Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Bologna-Hellas Verona, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Thiago Motta e Baroni si contenderanno al Dall’Ara un posto per il prossimo turno della competizione. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Italia Uno e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Queste le probabili scelte.

BOLOGNA – Si va sempre verso il 4-2-3-1 con Thiago Motta che cambierà qualcosa rispetto alla trasferta di Reggio Emilia. Corazza potrebbe trovare spazio in difesa così come van Hooijdonk in attacco.

HELLAS VERONA – Discorso simile vale per Baroni dopo la trasferta dello Stadium contro Allegri e la Juventus. In avanti spazio a Bonazzoli favorito su Djuric.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Lykogiannis, Beukema, Calafiori, Corazza; El Azzouzi, Moro; Ndoye, Fabbian, Karlsson; van Hooijdonk.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Terracciano, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Folorunsho, Duda, Doig; Mboula, Braaf; Bonazzoli.