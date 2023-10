Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, quando esordisce Jannik Sinner? Tabellone, avversari e date

Dopo il prestigioso titolo conquistato a Vienna, il decimo della sua carriera tanto da eguagliare una leggenda come Adriano Panatta, Jannik Sinner torna subito in campo in occasione del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo del 2023. L’azzurro è accreditato della quarta testa di serie, perciò potrà beneficiare di un bye e debuttare direttamente al secondo turno. In virtù di ciò, avrà un giorno di riposo in più rispetto alla maggior parte dei giocatori presenti nel main draw ma dovrà comunque giocare a pochi giorni dalle fatiche di Vienna.

Sinner esordirà nella giornata di mercoledì 1° novembre contro il vincente del derby statunitense Wolf-McDonald. In caso di vittoria giocherebbe il giorno seguente e poi quello dopo ancora, ma ovviamente questo dipenderà dai suoi risultati. L’eventuale terzo turno contro Alex De Minaur (oppure, a sorpresa, uno tra Bonzi e Lajovic) sarebbe in programma giovedì 2 novembre. Nei quarti, venerdì 3, potrebbe invece ritrovare Andrey Rublev, sconfitto in semifinale a Vienna, oppure Tommy Paul, a caccia di punti per le Atp Finals.

Per un’eventuale semifinale contro il numero uno al mondo Novak Djokovic bisognerebbe invece attendere la giornata di sabato 4. Infine, qualora Sinner dovesse riuscire a ripetersi e raggiungere un’altra finale, domenica 5 andrebbe a caccia del secondo Masters 1000 della carriera. Tra i possibili avversari spiccano Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, ma anche Tsitsipas e Zverev.

Tutte le partite di Sinner saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport, che segue il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go e NOW (solo per i possessori di un abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il percorso parigino di Jannik Sinner, fornendo ai propri lettori dirette testuali, insieme ad approfondimenti, highlights e le sue parole al termine delle partite.