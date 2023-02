Premier League 2022/2023: Tottenham travolto dal Leicester, il Brentford ferma l’Arsenal sull’1-1

Tante sorprese nel pomeriggio di Premier League 2022/2023, in cui sono andati in scena cinque match validi per la ventitreesima giornata. Spicca il pareggio della capolista Arsenal, che non riesce a riscattarsi dopo il sorprendente ko sul campo dell’Everton. Termina 1-1 il match dell’Emirates contro il Brentford, con Toney che risponde al vantaggio di Trossard. Risultato che preoccupa soprattutto in vista dell’imminente scontro diretto contro il Manchester City, che in caso di vittoria potrebbe rifarsi pericolosamente sotto. La vera delusione del giorno è però il Tottenham di Antonio Conte, che subisce ben 4 gol dal Leicester. Nonostante l’iniziale vantaggio di Bentancur, gli Spurs si disuniscono e faticano soprattutto in difesa, regalando alle Foxes tre punti fondamentali in chiave salvezza.

HIGHLIGHTS ARSENAL-BRENTFORD 1-1

Non va oltre l’1-1 il Brighton di De Zerbi, che nonostante il 75% di possesso pallo e 7 tiri in porta a 1 viene fermato dal Crystal Palace. March sblocca la gara nella ripresa, ma dopo appena 7′ arriva il pareggio firmato da Tomkins. Infine, il Fulham batte il Nottingham Forest grazie alle reti di Willian e Salomon e sale momentaneamente al settimo posto, mentre i Wolves rimontano il Southampton in 10 contro 11 e centrano la seconda vittoria di fila. Retrocessione in Championship che, giornata dopo giornata, sembra apparire sempre più inevitabile per i Saints.