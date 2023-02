Highlights e gol Arsenal-Brentford 1-1: Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 68

Il video dei gol e degli highlights di Arsenal-Brentford, match valevole per la ventitreesima giornata della Premier League 2022/2023. Altro passo falso per i Gunners, che dopo la sconfitta contro l’Everton vengono fermati all’Emirates dal Brentford. Accade tutto nella ripresa, con Toney che risponde al vantaggio di Trossard. In alto le immagini salienti del match.