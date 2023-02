Lazio-Cluj, playoff Conference League 2022/2023: data, orario, diretta tv e streaming

Lazio-Cluj, andata del playoff di Conference League 2022/2023, si giocherà giovedì 16 febbraio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico, con i biancocelesti di Sarri chiamati a iniziare con il piede giusto questa seconda parte della stagione europea. Dopo la deludente eliminazione in Europa League, la Lazio riparte dalla terza competizione continentale e trova un avversario sulla carta abbordabile come la formazione rumena. Di seguito il dettaglio di tutte le informazioni necessarie.

TV E STREAMING – Lazio-Cluj non sarà trasmessa in chiaro. La diretta tv sarà infatti disponibile sui canali di Sky Sport e Sky Calcio, ma anche su Dazn. Gli appassionati inoltre potranno vedere la partita in diretta streaming tramite Sky Go e Now Tv. Sportface vi racconterà il match in tempo reale con pagelle, video, commenti e tanto altro ancora.