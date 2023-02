Braga-Fiorentina in tv: data, canale, orario e streaming playoff Conference League 2022/2023

La data, l’orario e come vedere in tv Braga-Fiorentina, sfida valida come andata dei playoff dei sedicesimi di Conference League 2022/2023. Sfida complicata per la formazione di Vincenzo Italiano, che dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone dietro il Basaksehir inizia la fase ad eliminazione diretta contro gli ostici lusitani. L’andata del confronto tra Braga e Fiorentina si giocherà in Portogallo giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 18:45. La partita sarà visibile su Sky Sport e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV.