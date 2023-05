Premier League 2022/2023, City sempre più vicino al titolo: Leeds battuto. Tornano a vincere Chelsea e Tottenham

I risultati dei match delle 16 nella trentacinquesima giornata della Premier League 2022/2023, che ha visto andare in scena diversi match interessanti. Fari puntati ovviamente sul Manchester City, che compie un altro passo importante verso il titolo. All’Etihad Stadium infatti gli uomini di Pep Guardiola hanno battuto 2-1 un Leeds sempre più inguaiato nella lotta per non retrocedere. I Citizens sembravano aver archiviato la questione nel primo tempo, con il doppio assist di Mahrez per la doppietta di Gundogan. E’ però mancato il colpo del definitivo ko, così nel finale il Leeds ha riaperto tutto con la rete di Rodrigo al minuto 85. Finale convulso, ma alla fine il City conquista tre punti che vogliono dire +4 sull’Arsenal quando entrambe le squadre devono ancora giocare quattro incontri. Sicuramente il viatico migliore anche in vista della semifinale d’andata di Champions contro il Real Madrid.

Chi invece ha ritrovato la vittoria è il Tottenham, che si rilancia nella corsa per un posto quantomeno in Europa League. Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite, gli Spurs hanno battuto 1-0 il Crystal Palace grazie al gol di Harry Kane che con un preciso colpo di testa nel recupero del primo tempo ha risolto una partita assolutamente spinosa e complicata. Con questa vittoria il Tottenham sale al sesto posto, ma deve guardarsi dal Brighton che deve giocare addirittura tre partite in più.

Dopo quattro sconfitte consecutive torna a vincere anche il Chelsea di Frankie Lampard, ormai condannato all’anonimato della metà classifica. I Blues si sono imposti per 3-1 sul campo del Bournemouth, staccando proprio i rivali odierni in classifica portandosi a quota 42 punti. Di Gallagher, Badiashile e Joao Felix le reti dei londinesi, con i padroni di casa che avevano trovato il momentaneo pareggio nel primo tempo con Vina. Nell’altro match del pomeriggio, vittoria di misura per il Wolverhampton che supera 1-0 l’Aston Villa grazie al gol di Toti in avvio.

