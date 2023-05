Tennistavolo, le Nazionali italiane si qualificano per gli Europei di Malmoe

Arrivano ottime notizie per l’Italia del tennistavolo da Osijek, Croazia. Entrambe le Nazionali, impegnate nella seconda fase di qualificazione, hanno infatti staccato il pass per gli Europei di Malmoe, in programma a settembre. La squadra femminile ci coach Elena Timina ha sconfitto per 3-0 la Finlandia e per 3-1 la Grecia. La Nazionale maschile, capitanata da Lorenzo Nannoni, ha invece liquidato la Serbia per 3-1 e il Lussemburgo per 3-0.

“Siamo molto contenti di aver conquistato questo risultato, che era uno degli obiettivi stagionali. Atleti e tecnici hanno risposto con grande impegno in campo e si sono espressi su ottimi livelli. A Malmoe proveremo a giocarci al meglio le nostre opportunità” ha dichiarato il presidente federale Renato Di Napoli.

FEMMINILE

Italia b. Finlandia 3-0

Stefanova b. Donner 3-0

Piccolin b. Titievskaja 3-1

Monfardini b. Betz 3-0

Italia b. Grecia 3-1

Stefanova b. Paridi 3-1

Toliou b. Piccolin 3-2

Arlia b. Papadimitriou 3-2

Piccolin b. Paridi 3-0

MASCHILE

Italia b. Serbia 3-1

M. Mutti b. Jevtovic 3-2

Oyebode b. Peto 3-1

Levajac b. L. Mutti 3-0

M. Mutti b. Levajac 3-1

Italia b. Lussemburgo 3-0

M. Mutti b. Mladenovic 3-0

Rossi b. Glod 3-1

Oyebode b. Van Dessel 3-1