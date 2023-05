Highlights e gol Bournemouth-Chelsea 1-3, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 33

Il video con highlights e gol del match tra Bournemouth e Chelsea, valevole per la trentacinquesima giornata della Premier League 2022/2023. Vittoria esterna per i Blues di Lampard, che si impongono con il risultato di 3-1 e pongono fine a una serie di quattro sconfitte consecutive. La classifica rimane comunque irrimediabilmente deficitaria, un undicesimo posto non certo preventivabile a inizio stagione. Il Bournemouth è comunque ormai quasi certo della salvezza.

GLI HIGHLIGHTS