Highlights e gol Tottenham-Crystal Palace 1-0, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 3

Il video con gli highlights e i gol di Tottenham-Crystal Palace 1-0, partita della trentacinquesima giornata della Premier League 2022/2023. Dopo aver raccolto un solo punto in 4 giornate, gli Spurs tornano alla vittoria e lo fanno grazie a Harry Kane che con un colpo di testa nel recupero del primo tempo firma il successo. Un risultato importante nella corsa a un posto in Europa League, con la zona Champions che ormai sembra apparire più come un miraggio.

GLI HIGHLIGHTS