Juventus, occhio al Tottenham: Spurs su Bremer, possibile offerta nei prossimi giorni

Possibile offerta in arrivo per Gleison Bremer. La Juventus nei prossimi giorni dovrà valutare un’interessante offerta dal Tottenham, stando a quanto scritto dal “The Telegraph”. Gli Spurs si erano interessati al difensore brasiliano anche ai tempi del Torino e continuano a monitorarlo anche in bianconero. Insomma, la Premier League sembra proprio aver preso di mira la Serie A in questa finestra del calciomercato estivo. I primi contatti ci sarebbero già stati, adesso si aspetta la formulazione di una proposta formale che dalle parti della Continassa dovranno giocoforza prendere in esame.