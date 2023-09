Batistuta: “Non mi candido a sindaco di Firenze. Non faccio politica”

La notizia di Gabriel Omar Batistuta come possibile nuovo candidato a sindaco della città di Firenze aveva fatto rapidamente il giro d’Italia e non solo. Diventata via via sempre più rilevante, è toccato all’esx attaccante di Fiorentina e di Roma mettere quiete e smentire del tutto la notizia attraverso un messaggio pubblicato sui suoi profili social.

Queste le parole di Batistuta: “Voglio smentire la notizia che mi vede come possibile candidato sindaco a Firenze. Non faccio politica né in Italia né in Argentina. Non voglio trovarmi in alcun modo in una posizione di potere che dovrebbe essere occupata solo da coloro che sono stati adeguatamente preparati e con sufficiente merito per meritarselo“.