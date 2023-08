Mondiali basket 2023, Pozzecco alla vigilia: “Dobbiamo continuare a divertirci e sognare senza porci obiettivi”

L’Italia è pronta a fare il suo esordio a Manila contro l’Angola, nel match che apre il Mondiale di basket 2023 in Filippone, Indonesia e Giappone. “In questo torneo ci sono tante squadre competitive ma noi dobbiamo sognare senza porci obiettivi”. Sono le parole del commissario tecnico Gianmarco Pozzecco dopo un’estate di preparazione che ha visto gli Azzurri vincere sette partite su sette in amichevole. “Italia da podio? I ragazzi hanno fatto davvero un ottimo lavoro fino ad ora e secondo me si meritano questa considerazione. Ora devono solo continuare a divertirsi e a giocare a basket insieme e poi vedremo in che posizione ci piazzeremo in questo torneo. Il nostro obiettivo però è di continuare a giocare come stiamo facendo, un buon basket di squadra”, ha aggiunto il tecnico azzurro.

“Non c’è una squadra imbattibile, nemmeno per gli USA è così scontato. Non è il dream team 1992. Ci sono – conclude Pozzecco – squadre che mi piacciono tantissimo: come Germania, Canada. Poi penso a Francia, Lituania, Slovenia, Spagna, Brasile, Australia. Ci sono 12-13 nazionali da medaglia”. Al suo fianco in conferenza stampa Gigi Datome, alla sua ultima esperienza da giocatore. “Siamo molto contenti di essere qui, dopo un mese di preparazione c’è grande voglia di giocare e siamo pronti per iniziare. Ora siamo concentrati sull’Angola”, ha affermato il capitano.