QSI di Al-Khelaifi compra il World Padel Tour che si unisce con Premier Padel: unico tour sotto la governance della FIP

Qatar Sports Investments (QSI), una delle principali società di investimento sportivo al mondo – insieme alla Federazione Internazionale di Padel (FIP) e alla Professional Padel Association, fondatrice di Premier Padel, e Damm, proprietario di Setpoint Events che organizza il World Padel Tour (WPT), hanno raggiunto un accordo storico per l’acquisizione del WPT da parte di QSI. In seguito a questo accordo, Premier Padel e Wpt saranno unificati in un unico tour mondiale di padel professionistico – chiamato Premier Padel – governato dalla Federazione Internazionale di Padel. Per tutto il resto dell’anno solare 2023, i tour separati del Wpt e del Premier Padel si svolgeranno come previsto, mentre si lavora all’unificazione delle competizioni per il prossimo anno solare – formando un unico tour globale del Premier Padel sotto la governance della Fip – a partire dal 2024.

Luigi Carraro, Presidente dell’International Padel Federation, ha dichiarato: “In qualità di

organo di governo del padel a livello mondiale, siamo felici per questa unione di due grandi tour in

un unico fantastico circuito globale. L’International Padel Federation ringrazia Damm per aver

contribuito in modo significativo allo sport del padel attraverso il World Padel Tour sin dalla sua

nascita nel 2013. Ora attendiamo con impazienza la prossima fantastica fase di sviluppo e crescita

del padel professionistico sotto Premier Padel, di cui beneficerà l’intera comunità del padel,

comprese le federazioni nazionali e – cosa più importante – i giocatori e le nuove generazioni”.

“Questo è un momento storico per lo sport del padel, che vedrà i due principali tour professionistici di padel unificati in un unico tour globale di Premier Padel sotto la governance della Federazione Internazionale di Padel a partire dal prossimo anno”. Questo è quanto afferma Nasser Al-Khelaifi, presidente di Qatar Sports Investments e Premier Padel. “Essendo lo sport in più rapida crescita a livello globale, Qsi è orgogliosa di essere al centro dello sviluppo del padel a livello professionale in tutto il mondo, mettendo sempre i giocatori al centro della nostra missione di far crescere questo sport ovunque. Siamo molto entusiasti di questo prossimo capitolo”.