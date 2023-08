F1: Hulkenberg e Magnussen confermati in Haas anche nel 2024

Anche nel 2024 Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen correranno in Haas in F1. La conferma è arrivata questa mattina direttamente dal team americano, per bocca del team principal Gunther Steiner: “Penso di poter affermare con certezza che abbiamo una coppia di piloti estremamente solida in questa stagione, e non c’era motivo di cercare di cambiare la situazione. Abbiamo dovuto affrontare i nostri problemi in questa stagione con la VF-23, non lo nascondiamo, ma siamo stati estremamente fortunati ad avere due piloti il cui feedback è inestimabile. Kevin e Nico si sono amalgamati bene fin dall’inizio e insieme hanno portato punti”.