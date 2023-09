NFL, morto Mike Williams: l’ex ricevitore dei Tampa Bay Buccaneer coinvolto in un incidente edile

Lutto nel mondo del football americano. All’età di 36 anni, è morto Mike Williams, ex ricevitore NFL dei Tampa Bay Buccaneer, coinvolto stando a quanto riferiscono da Buffalo in un incidente edile e spirato a causa delle gravi lesioni riportate. Secondo Spectrum News 1 Buffalo Williams “è morto in seguito alle ferite riportate durante un incidente in un cantiere edile”: l’incidente, accaduto venerdì, sarebbe stato scaturito dallo sganciamento di una trave d’acciaio che gli è caduta sulla testa.