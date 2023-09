Mondiali basket 2023: chi affronterà l’Italia ai quarti di finale? Le possibili avversarie e le combinazioni

Venticinque anni dopo la Nazionale italiana di basket torna ai quarti di finale dei Mondiali. A Manila, nelle Filippine, i ragazzi di Gianmarco Pozzecco hanno sconfitto Portorico e hanno staccato il pass per la fase finale della manifestazione iridata. Un risultato storico per Gigi Datome e compagni che però non hanno nessuna intenzione di fermarsi. I quarti si giocheranno martedì 5 e mercoledì 6 settembre, ma chi affronterà l’Italia? Andiamo a vedere le possibili combinazioni.

Alle 14 italiane si giocherà Repubblica Dominicana-Serbia, chi vincerà staccherà il pass per i quarti di finale. Nel caso in cui vincesse la Serbia gli azzurri chiuderebbero al primo posto nel girone (in virtù dello scontro diretto vinto). Al contrario dovesse vincere la Repubblica Dominicana, Fontecchio e compagni chiuderebbero al secondo posto nel girone (sempre per lo scontro diretto, in questo caso perso). Il girone dell’Italia, nei quarti di finale, è accoppiato con il girone J con Usa e Lituania che sono già ai quarti di finale ma che si giocheranno, nello scontro diretto, il primo posto. La palla a due è prevista per le ore 14:40: l’Italia quindi, se dovesse finire, prima, affronterà la perdente di Usa-Lituania. Se invece dovesse chiudere al secondo posto (quindi con Repubblica Dominicana vincente sulla Serbia), gli azzurri ai quarti se la vedranno con la vincente di Usa-Lituania.