MotoGP GP Catalogna 2023, apprensione per Bagnaia: cade e Binder gli passa sopra le gambe (VIDEO)

di Redazione 76

Succede di tutto nelle prime curve dopo lo start del GP di Catalogna di MotoGP. Due cadute hanno coinvolto diversi piloti, ma quella che desta più apprensione è la seconda, che vede coinvolto Pecco Bagnaia. Il leader del Mondiale ha perso il posteriore della sua Ducati mentre era in testa alla corsa, finendo a terra in mezzo alla pista con gli inseguitori che arrivavano. Purtroppo sopraggiungeva Binder che gli è passato sopra la gamba. Al momento il campione del mondo in carica, dopo i primi soccorsi, è stato caricato sull’ambulanza medica. La direzione gara ha comunicato che il pilota è cosciente e sta per essere trasportato al Medical Center.