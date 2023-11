Highlights Cremona-Virtus Bologna 93-83, basket Serie A1 2023/2024 (VIDEO)

di Michele Muzzarelli 16

Il video con gli highlights del match tra Vanoli Basket Cremona e Virtus Segafredo Bologna, valevole per la sesta giornata della Serie A1 2023/2024. Al PalaRadi arriva la prima sconfitta per le V nere di coach Banchi, che cedono 93-83 ai padroni di casa. Questi ultimi trascinati da Grant Golden, autore di 22 punti in 22 minuti giocati, e dai 14 punti con 9 assist di Lacey. Per la Virtus tempo di pensare all’Eurolega, visto che giovedì c’è la trasferta in casa del Real Madrid.

RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON

REGOLAMENTO SERIE A1 2023/2024

GLI HIGHLIGHTS