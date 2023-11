F1 Gp Brasile 2023, Hamilton chiude ottavo: “Ottenuto il massimo possibile, macchina non andava per diversi motivi”

Lewis Hamilton ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo l’ottavo posto nel Gran Premio del Brasile 2023, terzultimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Una gara molto difficile a Interlagos per il sette volte campione del mondo, costretto a difendersi tra mille difficoltà. “Penso che ci fossero diversi motivi per cui la macchina non andava, ma alla fine senza giri di parole si tratta proprio che la macchina non andava – afferma laconico il pilota Mercedes – Non avevamo carico aerodinamico ma non andavamo forte nemmeno sul rettilineo, oggi non potevo fare molto di più di quel che ho fatto. Penso di aver ottenuto il massimo possibile.”